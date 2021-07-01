На флаги по случаю Независимости потратят более 170 миллионов

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На установление высоких флагов в 17 областях Украины ко Дню Государственного Флага по случаю тридцатилетия Независимости планируют потратить 170,7 миллиона гривен из государственного и местных бюджетов.

Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на ответы областных государственных администраций, систему Prozorro и сообщения в локальных СМИ.

В этом году на совещании в Офисе Президента каждой облгосадминистрации было поручено обеспечить установление самого высокого флага Украины в области ко Дню Государственного Флага по случаю тридцатилетия независимости Украины.

Согласно информации, предоставленной на запросы организации ОГА, или найденной в открытых источниках, ожидаемая общая стоимость реализации такого проекту составит 170,7 млн грн.

"За такие деньги можно было бы приобрести 338,6 тыс доз вакцины от COVID-19, если цена будет составлять 504 грн за дозу, как было заложено в бюджетную программу МОЗ по вакцинации", - отметил глава организации Глеб Каневский.

Самым дорогим станет установление стелы с государственной символикой в Харькове. На строительство флагштока, а также восстановление элементов благоустройства территории зеленой зоны планируют потратить 24,5 млн грн. В частности, в 2021 году на это планируется потратить 10,4 млн грн из областного бюджета. Остальные средства будут оплачены в следующем году.