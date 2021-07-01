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Таможня перешла в формат единого юрлица

Четверг, 1 июля 2021, 15:15
 
фото: Гостаможня

Государственная таможенная служба с 1 июля 2021 года начинает работу в формате единого юридического лица.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Обеспечение функционирования Государственной таможенной службы в формате единого юридического лица предусмотрено указом президента Украины от 08.11.2019 г.. № 837 "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства" и Меморандумом об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Этот механизм необходим для обеспечения возможности централизованной разработки политики ведомства, унифицированного организационного направления, стратегического и оперативного планирования и исследования соблюдения законодательства", - пояснили в кадровом департаменте Гостаможслужбы.

Во исполнение этой задачи созданы 26 таможен как обособленных подразделений Гостаможслужбы по административно-территориальному устройству Украины.

"Функционирование Гостаможслужбы в формате единого юридического лица усилит надзор аппарата Гостаможслужбы по стратегическим направлениям, с применением концепции делегирования полномочий для принятия решений.

На сегодня оптимизированы и централизованы подходы к системе отбора кадров, системы стратегического управления в сфере таможенного дела, информационной политики, формирования эффективной коммуникации в сфере борьбы с коррупцией", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда

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таможня

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