Гарантию на товары можно будет получать в электронном виде
Верховная Рада на заседании 1 июля приняла закон №4185, которым разрешила предоставлять эксплуатационные документы в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров.
Об этом известно из заседания Рады, документ поддержали 335 нардепов.
В пояснительной записке авторы закона отмечают, что с ростом доли онлайн-продаж, многие компании предлагают потребителям регистрацию в личных кабинетах. Это дает возможность проверить оригинальность товара, а также его дальнейшее гарантийное обслуживание.
В то же время, потребители до сих пор хранят инструкции по использованию, гарантийные талоны и другие эксплуатационные документы в бумажном виде. А в случае потери гарантийного талона или фискального чека потребители автоматически теряют право на получение гарантийного обслуживания или замены товара.
Поэтому этим законом сделали возможным предоставление эксплуатационных документов в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров, что "улучшит сервис для потребителей и упростит условия ведения бизнеса".
Экономическая правда
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