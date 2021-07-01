Гарантию на товары можно будет получать в электронном виде

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Верховная Рада на заседании 1 июля приняла закон №4185, которым разрешила предоставлять эксплуатационные документы в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров.

Об этом известно из заседания Рады, документ поддержали 335 нардепов.

В пояснительной записке авторы закона отмечают, что с ростом доли онлайн-продаж, многие компании предлагают потребителям регистрацию в личных кабинетах. Это дает возможность проверить оригинальность товара, а также его дальнейшее гарантийное обслуживание.

В то же время, потребители до сих пор хранят инструкции по использованию, гарантийные талоны и другие эксплуатационные документы в бумажном виде. А в случае потери гарантийного талона или фискального чека потребители автоматически теряют право на получение гарантийного обслуживания или замены товара.

Поэтому этим законом сделали возможным предоставление эксплуатационных документов в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров, что "улучшит сервис для потребителей и упростит условия ведения бизнеса".

Экономическая правда