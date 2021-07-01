Все разделы
Укр / Рус

Киев перейдет на э-билет в транспорте на 4 года позже запланированного

Четверг, 1 июля 2021, 09:50
 
фото Нины григорской

Запуск автоматизированной системы учета проезда для всех пассажиров, включая иногородних льготников, отложили на 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ожидалось, что все перевозчики, независимо от формы собственности, работающие в Киеве на городских автобусных маршрутах, должны были внедрить э-билеты с 1 июля 2020 года.

Последний раз администрация отсрочила внедрение е-билета в декабре 2020 года. Согласно первоначальным планам, он должен был быть введен еще до октября 2019 года.

В КГГА говорят, что распоряжение о переносе внедрения системы в полном объеме связано с "невозможностью" Министерства социальной политики обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующим категориям пассажиров – гражданам, не зарегистрированным в Киеве.

"На решение этого вопроса Министерству понадобится еще полтора года", – говорится в сообщении.

Система электронной оплаты в общественном транспорте начала действовать в Киеве в тестовом режиме еще в 2018 году.

Отмечается, что льготники-киевляне могут пользоваться льготами в городском транспорте в полном объеме. Для льготников получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" является бесплатным.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев КГГА транспорт

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киев снова не пускают грузовики 30 июня 2021, 16:30
Выросла стоимость проезда в Днепре: кое-где больше, чем в Киеве 25 июня 2021, 15:55
Киевсовет принял проект линии скоростного трамвая с Борщаговки в центр города 25 июня 2021, 10:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!