Кабмин одобрил законопроект о монетизации льгот по оплате проезда

Кабмин на заседание 9 июня одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот".

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации.

Также вносятся изменения в законы Украины "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" в связи с введением денежной компенсации вместо льгот по оплате проезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта даст возможность органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и способствовать адресности их предоставления.

Экономическая правда