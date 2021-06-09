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Цены на нефть на рекордных за два года уровнях

Среда, 9 июня 2021, 19:07
 

Нефть Brent достигла двухлетнего максимума на торгах 9 июня, а WTI - трехлетнего, вследствие ожиданий относительно восстановления экономической активности в западных странах в этом году.

Об этом сообщает Reuters, данные Markets Insider.

По состоянию на 16:38 по Киеву нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась по 70,35 доллара/баррель и выросла на 30 центов (+0,4%) после рекорда в 70,35 долл/баррель 8 июня.

Нефть Brent выросла в цене на 44 цента, или 0.6%, до 72.66 доллара за баррель (+1,2%).

Такой рост связан с ослаблением карантина для путешествий в ряде стран из-за вакцинации населения.

Кроме того, 8 июня Энергетическая информационная администрация США увеличила прогноз спроса на нефть в этом году с 1,39 млн баррелей в сутки до 1,49 млн б/с.

 
markets insider

Экономическая правда

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