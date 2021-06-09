Цены на нефть на рекордных за два года уровнях
Нефть Brent достигла двухлетнего максимума на торгах 9 июня, а WTI - трехлетнего, вследствие ожиданий относительно восстановления экономической активности в западных странах в этом году.
Об этом сообщает Reuters, данные Markets Insider.
По состоянию на 16:38 по Киеву нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась по 70,35 доллара/баррель и выросла на 30 центов (+0,4%) после рекорда в 70,35 долл/баррель 8 июня.
Нефть Brent выросла в цене на 44 цента, или 0.6%, до 72.66 доллара за баррель (+1,2%).
Такой рост связан с ослаблением карантина для путешествий в ряде стран из-за вакцинации населения.
Кроме того, 8 июня Энергетическая информационная администрация США увеличила прогноз спроса на нефть в этом году с 1,39 млн баррелей в сутки до 1,49 млн б/с.
Экономическая правда
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