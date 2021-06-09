В Украине планируют обновить законодательство об авторских правах
Среда, 9 июня 2021, 16:23
Правительство на заседании 9 июня одобрило законопроект "Об авторском праве и смежных правах", который призван адаптировать украинское законодательство к стандартам Евросоюза.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В частности, документом предусмотрены следующие изменения:
- упрощение процедуры изъятия нелегального контента в Интернете и распространение этой процедуры на все объекты авторского права и смежных прав;
- предсказания автоматического получения работодателями и заказчиками прав на компьютерные программы и базы данных, созданные как служебные произведения или в рамках выполнения договоров заказа;
- расширение случаев свободного использования объектов авторского права и смежных прав в интересах общества;
- получения права на порядок заключения лицензионных договоров на основе публичного предложения;
- усиление защиты неоригинальных баз данных, объектов, созданных с помощью искусственного интеллекта, традиционных выражений культуры.
Предполагается, что закон также позволит усилить ответственность за нарушения в сфере авторского права и смежных прав.
Экономическая правда
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