В Украине планируют обновить законодательство об авторских правах

Правительство на заседании 9 июня одобрило законопроект "Об авторском праве и смежных правах", который призван адаптировать украинское законодательство к стандартам Евросоюза.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, документом предусмотрены следующие изменения:

упрощение процедуры изъятия нелегального контента в Интернете и распространение этой процедуры на все объекты авторского права и смежных прав;

предсказания автоматического получения работодателями и заказчиками прав на компьютерные программы и базы данных, созданные как служебные произведения или в рамках выполнения договоров заказа;

расширение случаев свободного использования объектов авторского права и смежных прав в интересах общества;

получения права на порядок заключения лицензионных договоров на основе публичного предложения;

усиление защиты неоригинальных баз данных, объектов, созданных с помощью искусственного интеллекта, традиционных выражений культуры.

Предполагается, что закон также позволит усилить ответственность за нарушения в сфере авторского права и смежных прав.

Экономическая правда