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В Украине планируют обновить законодательство об авторских правах

Среда, 9 июня 2021, 16:23
 

Правительство на заседании 9 июня одобрило законопроект "Об авторском праве и смежных правах", который призван адаптировать украинское законодательство к стандартам Евросоюза.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, документом предусмотрены следующие изменения:

  • упрощение процедуры изъятия нелегального контента в Интернете и распространение этой процедуры на все объекты авторского права и смежных прав;
  • предсказания автоматического получения работодателями и заказчиками прав на компьютерные программы и базы данных, созданные как служебные произведения или в рамках выполнения договоров заказа;
  • расширение случаев свободного использования объектов авторского права и смежных прав в интересах общества;
  • получения права на порядок заключения лицензионных договоров на основе публичного предложения;
  • усиление защиты неоригинальных баз данных, объектов, созданных с помощью искусственного интеллекта, традиционных выражений культуры.

Предполагается, что закон также позволит усилить ответственность за нарушения в сфере авторского права и смежных прав.

Экономическая правда

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