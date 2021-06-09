Украина и Турция будут сотрудничать по строительству жилья для крымских татар и переселенцев

Кабмин утвердил законопроект о ратификации рамочного соглашения между Украиной и Турцией о строительстве жилья для крымских татар и внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Украина и Турция будут сотрудничать в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, внутренне перемещенных лиц, участников операции объединенных сил.

Правительство утвердило законопроект о ратификации соответствующего соглашения. Поддержка в зале парламента и дальнейшая ее имплементация позволит ускорить процесс строительства жилья и улучшить условия проживания и благосостояния граждан", - написал премьер.

Экономическая правда