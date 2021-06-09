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Правительство предлагает таможенные льготы для науки и иностранных компаний

Среда, 9 июня 2021, 14:15
 

Кабмин на заседании 9 июня одобрил проект закона об изменениях в Таможенный кодекс, которым, в частности, от налогообложения ввоз освободят научные приборы и оборудование компаний, что переносят деятельность в Украине.

Об этом известно из заседания правительства 9 июня.

Законопроект был утвержден с доработкой.

Так, Верховной Раде предлагают освободить от налогообложения ввоза оборудование тех предприятий, которые переносят свою деятельность на территорию Украины. "Этим шагом мы также призываем крупные предприятия начинать работу в Украине, инвестировать здесь и создавать новые рабочие места", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того от налогообложения предлагается освободить научные приборы и оборудование. Условие - такое оборудование предназначено для некоммерческих целей. "То есть, расходы для отрасли науки и образования должны уменьшиться", - комментирует изменения премьер.

Законопроект также предлагает снизить стоимостную границу по ввозу товаров в ручной клади и багаже без налогообложения до 430 евро вместо 1000 евро в авиа и морском сообщении. Для других пунктов пропуска - до 300 евро вместо 500 евро.

Также изменения претерпевают количественные ограничения на ввоз подакцизных товаров. Количество сигарилл на ввоз ограничат до 100 единиц. Для алкогольных напитков ограничения расширят: можно будет ввозить без налогообложения до 16 литров пива, или 4 литра вина, или до 2 литров алкоголя крепостью до 22%. Более 22% - до литра.

Экономическая правда

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таможня Кабмин

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