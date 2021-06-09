Украинцам временно не будут выдавать водительские права
В Украине в ближайшие дни не будут выдавать удостоверение водителя, а также документы о регистрации транспорта.
Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.
"В связи с перебоями в поставке бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения.
По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через два дня", – говорится в сообщении.
О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua