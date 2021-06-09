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Украинцам временно не будут выдавать водительские права

Среда, 9 июня 2021, 11:05
 

В Украине в ближайшие дни не будут выдавать удостоверение водителя, а также документы о регистрации транспорта.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

"В связи с перебоями в поставке бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения. 

По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через два дня", – говорится в сообщении.

О возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах обещают сообщить дополнительно.

Экономическая правда

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автомобили МВД

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