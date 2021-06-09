"Мотор Сич" возвращает рейсы Киев–Львов на 50-летних самолетах

Авиакомпания "Мотор Сич" заявила о возвращении с 24 июня на линию Киев-Львов.

Об этом сообщает avianews.com.

Авиаперевозчик будет летать из аэропорта "Киев" (Жуляны) ежедневно за исключением воскресенья, а из Львова — ежедневно кроме субботы.

На линии заявлен самолет Ан-24. Это разработанный в СССР региональный турбовинтовой авиалайнер. В парке "Мотор Сич" сейчас числятся три таких машины. Они выпущены в 1971, 1972 и 1973 годах, т.е. почти достигли отметки в 50 лет.

"Мотор Сич" продает билеты на рейсы Киев-Львов по цене от 1500 грн в одну сторону, если бронировать поездку за месяц. Минимальная цена включает только 5 кг ручной клади, общие габариты которой по сумме трех измерений не должны превышать 115 см.

Если пассажир захочет взять с собой второе место ручной клади с весом до 5 кг, то за это необходимо заплатить 8 евро за перелет в одну сторону.

Расписание рейсов Киев-Львов-Киев "Мотор Сич" Киев 10:00 → Львов 11:15, будни Киев 11:00 → Львов 12:20, суббота Львов 17:15 → Киев 18:35, будни и воскресенье

На маршруте Киев-Львов уже летает "Роза Ветров" (Windrose). Авиакомпания совершает полеты по два раза в день на самолетах Embraer 145 и ATR 72-600.

Авиабилеты на рейсы "Розы Ветров" за месяц до вылета можно купить по цене от 1000 грн в одну сторону. Они включают 7 кг ручной клади и 23 кг багажа. Однако этот авиаперевозчик летает из аэропорта Борисполь.