В США одобрили выделение 240 миллиардов долларов на стимулирование технологической промышленности
Сенат американского Конгресса подавляющим большинством голосов одобрил законопроект, направленный на увеличение производства полупроводников в США и развитие искусственного интеллекта и других технологий в условиях растущей конкуренции со стороны Китая.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Законопроект предусматривает выделение 190 млрд долларов на укрепление технологий и исследований в США, и отдельно около 50 млрд долларов на активизацию исследований и увеличение производства полупроводников и телекоммуникационного оборудования в США.
"Принятие Сенатом 68 голосами "за" и 32 "против" законопроекта демонстрирует, что экономическое противостояние Китаю - это вопрос, который объединяет обе партии в Конгрессе", - пишет агентство.
Как отмечают американские СМИ, принятие широкого пакета законов, направленных на повышение способности страны конкурировать с китайскими технологиями, показывает, что Конгресс все чаще стремится занять жесткую позицию в отношении Пекина.
Лидер сенатского республиканского меньшинства Митч Макконнелл сказал, что "принятие этого закона не может быть последним словом Сената о нашей конкуренции с Китаем".
Законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и после этого представлен на подпись президенту Джо Байдену.
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