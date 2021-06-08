Фонд госимущества хочет вернуть в госсобственность "нефтепровод Медведчука"

Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда государственного имущества о возврате в собственность государства нефтепровода "Самара – Западное направление".

Об этом сообщили в комментарии Радио Свобода в пресс-службе суда.

В суде добавили, что заседание в рамках этого производства назначили на 14 сентября.

"Детективы провели очень тщательное расследование этого факта, на сегодня есть подозреваемые в этом деле. Вчера Хозяйственный суд Житомирской области открыл производство по иску Фонда госимущества о возвращении этой трубы в собственность государства", – заявил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии журналистам в рамках форума "Демократия в действии".

19 февраля СНБО принял решение о возвращении в государственную собственность части нефтепровода "Самара - Западное направление". В тот же день СНБО решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, против пророссийского политика, народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

23 февраля Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которая проходит по территории Украины. ООО "ПрикарпатЗападтранс" подало апелляцию на решение суда, но Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в ее удовлетворении.

Нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" имеет участок на территории Украины длиной 1433 километра, соединяющий ее с Россией и Беларусью и тянется к западной границе. В последнее время по этому трубопроводу поставляется дизтопливо: эксперты оценивают эти объемы до 2 миллионов тонн в год, или около 20% украинского рынка дизельного топлива.

Журналисты проекта расследований Bihus.Info обнародовали вторую часть "пленок Медведчука" – по их данным, на этих записях Медведчук обсуждает получение контроля над украинской частью нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в 2015 году.

По данным расследования, Медведчук причастен к тому, что трубопровод вернулся под контроль российской "Транснефти", несмотря на решение Высшего хозяйственного суда Украины, который утверждал права Киева на него.

После этого нефтепродуктопровод передали зарегистрированной в Швейцарии частной компании International Trading Partners, которую контролировал нынешний однопартиец Медведчука Тарас Козак.

Сам Медведчук опроверг причастность к компании.