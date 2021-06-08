"Укрпочта" начинает сотрудничество с сервисом "еМалятко"

"Укрпочта" будет доставлять в ближайшее отделение почтовой связи видоцтва о рождении ребенка, заказанные онлайн через сервис "еМалятко", также дополнительно можно заказать адресную курьерскую доставку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрпочта уже длительное время сотрудничает с Министерством цифровой трансформации в рамках расширения услуг на портале Дія. Цель нашего партнерства - упростить доступ украинцев к государственным услугам, особенно в небольших населенных пунктах, где другие организации, кроме Укрпочты, не присутствуют.

Теперь молодые родители могут подать заявку на регистрацию ребенка за несколько минут прямо дома, а через несколько дней получить оригинал с доставкой до двери - это удобно, быстро и безопасно. Формирование отправок осуществляется благодаря интеграции API Укрпочты с сервисом еМалятко, что позволяет очень оперативно принимать и обрабатывать отправления", - заявила заместитель гендиректора Укрпочты по развитию бизнеса Елена Степина.

"В 2020 году мы запустили комплексную услугу еМалятко, и ею воспользовались более 125 тысяч украинцев. Сегодня вместе с партнерами запускаем первую в истории Украины доставку государственных документов и оказываем услуги для родителей еще удобнее.

Теперь не нужно стоять в очередях, ходить по госучреждениях, курьер доставит свидетельство о рождении сразу к двери. Цель Минцифры - сделать все госуслуги такими же быстрыми и комфортными", - добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы получить свидетельство, нужно зарегистрироваться на портале https://diia.gov.ua/services/yemalyatko и при заказе выбрать опцию "получить по почте".

"Доставка свидетельства о рождении услугой "Укрпочта Экспресс" займет до 2 дней в пределах области и до 3 дней в пределах Украины. Оплатить доставку можно онлайн на сайте еМалятко или наличными при доставке", - добавили в компании.

"еМалятко" - комплексная услуга для родителей новорожденных, по одному заявлению, поданному онлайн, можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 9-ти государственных услуг от различных органов власти, необходимых при рождении ребенка.

Экономическая правда