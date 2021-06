Сайты ведущих мировых СМИ и компаний работали со сбоями: в чем причина

Ряд сайтов ведущих СМИ, включая BBC, Guardian, Financial Times, а также сайты Amazon, Reddit и Twitch были недоступны в течение около часа в обед во вторник, 8 июня.

Об этом сообщают TechCrunch и ВВС.

Как пишет TechCrunch, с перебоями работали такие сайты, как Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, портал британского правительства gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe и новостные ресурсы CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times.

Как отметили в Financial Times, проблема связана с CDN Fastly, облачным провайдером, к которому привязаны большинство сайтов, которые были недоступны.

Сеть доставки содержимого (CDN) - географически распределенная сетевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку содержимого конечным пользователям интернета.

В Fastly подтвердили сбой и заявили, что уже починили его, но некоторое время сайты могут загружаться дольше, чем обычно.

Вместо страниц СМИ и британского правительства на экране возникала надпись "Error 503".

Позже недоступные сайты начали восстанавливать работу.

Экономическая правда