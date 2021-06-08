Украина впервые будет председательствовать в Международном совете по зерну

Тарас Качка

Заместителя министра экономики Украины Тараса Качку избрали председателем в Международном совете по зерну на 2021/2022 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Facebook.

Отмечается, что 7 июня во время заседания 53-й сессии МРЗ Качка "был провозглашен главой Международного совета по зерну на 2021/2022 год".

"Украина присоединилась к МРЗ еще в 1998 году, а 6 июля 2010 года стала полноправным членом-экспортером, однако впервые будет председательствовать в этой организации", - добавили в министерстве.

Председательство начнется с 1 июля 2021 года и продлится до 30 июня 2022 года.

"Производство и торговля зерновыми является не только одной из сильных сторон Украины в контексте мировой торговли, но и представляет собой основу уравновешенной продовольственной системы, в которой должен быть отражен вклад производства, инфраструктуры, учтены климатические и социальные стандарты и ориентиры на интегрированность в глобальные продовольственные системы.

Надеюсь, председательство в МРЗ позволит Украине широко заявить о своей позиции весомого игрока на внешнем рынке и приложить усилия к развитию глобального зернового рынка с учетом существующих вызовов", - сказал Тарас Качка.

Международный совет по зерну является международной межправительственной организацией, которая администрирует единственный действующий международный договор по зерну - Конвенцию о торговле зерном 1995 года.

Экономическая правда