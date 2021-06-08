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Совет по развитию креативной экономики начал работу

Вторник, 8 июня 2021, 12:16
 

Совет по развитию креативной экономики при Кабмине провел первое заседание, на котором утвердил состав и определилась с ближайшим планом работы.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Он отметил, что совет был создан для поддержки прямого диалога между властью и бизнесом, наработки предложений по развитию креативной экономики и секторальных программ и законодательства.

Ткаченко назвал сферы, которые выросли в пандемический 2020. Такими были дизайн (+ 31%), ІТ (+ 26%) и реклама с маркетингом (+ 5%). В то же время "упали" театральная и концертная деятельность (-53%), демонстрация кинофильмов (-45%). 

В ближайших планах министр назвал разработку стратегии креативных индустрий, создание коллаборации между НХП и гостиничными компаниями, внедрение концепции креативных хабов и запуск инвестиционных проектов.

Креативные индустрии, добавил Ткаченко, составляют 4% добавленной стоимости страны.

Напоминаем:

19 мая Правительство своим постановлением создало Совет по развитию креативной экономики.

Экономическая правда

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экономика

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