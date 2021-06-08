Украинцы причиной экономического кризиса в основном называют коррупцию – КМИС

Половина опрошенных Киевским международным институтом социологии считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось, а 42,9% причиной кризиса считают коррупцию.

Об этом говорится в результатах опроса КМИС.

Так, 54,4% опрошенных считают, что за последние 2 года финансовое положение их семьи ухудшилось. Об улучшении говорят 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего не изменилось за этот период.

Среди экономических трудностей, с которыми столкнулись семьи опрошенных, 91,5% назвали повышение тарифов и рост цен на основные продукты питания (90,6%). Снижение зарплат или пенсий назвали 35,4% респондентов, а полную или частичную потерю места работы - 31,9%.

Также респондентов спрашивали о том, что, по их мнению, является главной причиной экономического кризиса в Украине и предлагалось выбрать из 4 вариантов. Больше всего респондентов, 42,9% считают основной причиной высокий уровень коррупции.

Из опрошенных 33,8% объясняют кризис некомпетентностью власти. Значительно меньше респондентов причинами считают войну на Востоке Украины (10,6%) и пандемию коронавируса (8,3%).

Опрос Институт проводил на протяжении 27 мая - 1 июня 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров) с квотным отбором опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Экономическая правда