Около половины сотрудников таможни нужно заменить - председатель Гостаможслужбы

По результатам массового тестирования сотрудников таможни, проходило в три этапа, лишь 45% смогла пройти финальный - около половины работников нужно изменить.

Об этом в интервью Бабелю рассказал глава Гостаможслужбы Павел Рябикин.

Он отметил, что массовое тестирование сотрудников таможни является одним из этапов кадровой реформы. К нему таможня готовилась полгода, а проводила месяц. Всего протестовали около девяти тысяч человек.

Тест проводился в три этапа: на первом определяли профессиональные знания, на втором - общие способности, на третьем - лояльность. Из тестируемых первые два этапа не прошли 18%, поэтому к третьему их не допустили. Из оставшихся 80% к работе рекомендовали лишь 55%, то есть около 45% всех сотрудников таможни.

"Из чего я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50 процентов сотрудников таможни", - заметил Рябикин.

Новые кадры, продолжил он, таможня ищет в вузах и ветеранских организациях. Последние дали 2500 анкет кандидатов, а после отбора осталось 600. Теперь их онлайн обучают в Центре повышения квалификации таможни.

Напоминаем:

В Украине стартовало тестирование должностных лиц Государственной таможенной службы по вопросам квалификации и благонадежности во всех регионах Украины.