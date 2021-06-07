Две трети украинских земель подвержены воздействию изменений климата – министр

Две трети земель Украины из-за изменений климата в последние годы превращаются в зону рискованного земледелия.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология", передает Укринформ.

"Мы видим, что происходит смещение климата и фактически 2/3 нашей территории становятся зоной рискованного земледелия. Это прослеживается последние годы и особенно критические точки - это июль-август", - сказал Лещенко.

Он напомнил, что в прошлом году ситуация была очень критической, и в некоторых регионах Украины в течение четырех месяцев вообще не было осадков.

Он также подчеркнул, что происходит снижение использования различного рода биопрепаратов, поскольку есть понимание, что использование классических химических средств защиты растений уже больше вредит растениям.

"Сегодня аграрии меняют технологию землепользования, отходят от классической технологии вспашки, переходят к энергосберегающим технологиям, которые предусматривают минимальное прохождения по полю, сохранение остатков на полях, уменьшение расхода топлива и химических препаратов на 30-40%. Аграрии на данный момент перестраиваются под точное земледелие, под современные технологии возделывания, без чего они становятся неконкурентными", - пояснил Лещенко.