Минприроды хочет создать Украинский климатический фонд

Министерство защиты окружающей среды планирует к 2060 году достичь климатической нейтральности - в частности, для этого создадут Украинский климатический фонд.

Об этом сообщает Правительственный портал, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на форуме "Украина 30. Экология".

Он добавил, что хотя планы достичь климатической нейтральности и есть несколько медленнее, чем цели в Европе, но для Украины 2060 год - амбициозная и выполняемая цель.

Сейчас для борьбы с изменением климата Минприроды вместе с международными партнерами занимается стимулированием модернизации энергетики, коммунальной инфраструктуры и промышленности, работающих на основе новых и энергоэффективных технологий.

Кроме того, ведомство работает над развитием возобновляемых источников энергии и постепенным сокращением использования угля, развитием электротранспорта и энергоэффективностью.

Касательно вклада в Парижские соглашения, отметил Абрамовский, Минприроды подготовило проект Второго Национально определенного взноса. Также было принято законодательство и запущена система мониторинга выбросов парниковых газов на промышленных предприятиях, разработана стратегия по экобезопасности и адаптации к изменению климата до 2030 года.

Минприроды сейчас работает над созданием Украинской климатического фонда. Его суть заключается в том, что у него будут попадать все экологические налоги, в том числе, налог на выбросы двуокиси углерода. Средства, поступающие в фонд, должны быть направлены исключительно на природоохранные мероприятия, в первую очередь на меры по смягчению воздействия на окружающую среду и декарбонизации.

Экономическая правда