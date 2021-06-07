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НБУ выпускает монету в честь Героя Украины Василия Слипака

Понедельник, 7 июня 2021, 16:45
 

Национальный банк Украины выпускает памятную монету в честь выдающегося украинского оперного певца, бойца АТО, Героя Украины Василия Слипака.

Источник: сайт НБУ, художник Андрей Ермоленко в Facebook

Прямая речь Ермоленко: "Легенды не умирают. А это наша легенда, которую мы должны помнить и рассказывать всем последующим поколениям! Этот человек сопоставим с Гераклом и Орфеем в одном лице, даже еще круче - потому что Василий существовал точно и мы его современники!".

Детали: На сайте НБУ содержится информация о монете. Официальная дата введения в оборот - 21 июня. Монета уже можно заказать онлайн. Ее выпустят тиражом в 35 000 штук.

Напомним: Украинский оперный певец Василий Слипак, который служил в ДУК "Правый сектор", погиб от пули снайпера в районе Луганского 29 июня 2016 года.

О Слипаке снят фильм "Миф". Слипак долго жил и выступал во Франции. Во время Евромайдан он волонтерил в Париже, а затем отправился воевать за суверенитет Украины на Донбасс, где погиб.

В феврале 2017 года указом пятого президенте Украины Петра Порошенко Слипаку было присвоено звание Герой Украины посмертно.

Украинская правда

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НБУ

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