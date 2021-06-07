Безос заявил, что в июле полетит в космос вместе с братом

Самый богатый человек мира, гендиректор компании Amazon и Blue Origin Джефф Безос заявил, что в июле полетит в космос на собственном космическом корабле.

Об этом он сообщил в Instagram.

"Еще с пяти лет я мечтал совершить путешествие в космос. 20 в июля я осуществлю это путешествие вместе со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", - написал Безос.

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Компания Blue Origin в официальном пресс-релизе подтвердила, что Джефф Безос и его брат Марк присоединятся к победителю аукциона в первом пилотируемом полете корабля New Shepard 20 июля.

Отмечается, что в аукционе уже приняли участие 6 тыс участников из 143 стран, наибольшая предложенная сумма составляет 2,8 млн долл.

Аукцион, который начался 5 мая, завершится 12 июня.

Источники Reuters говорили в 2018 году, что цена полета на New Shepard составит от 200 до 300 тыс долларов.

Экономическая правда