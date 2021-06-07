Нацбанк на этой неделе вводит в обращение новые памятные монеты

Нацбанк с 9 июня 2021 года вводит в обращение новые монеты, посвященные Евгению Коновальцу, и украинскому наследству.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Номинал серебряной памятной монеты, посвященной Коновальцю - 2 грн.

"Посвященная военному и политическому деятелю, личности, которая символизирует преемственность украинской национально-освободительной борьбы, - Евгению Михайловичу Коновальцу.

Е. Коновалец - полковник Армии Украинской Народной Республики, комендант Украинской военной организации, председатель Провода украинских националистов, председатель Организации украинских националистов - политического движения, которое ставило целью создание независимого Украинского государства на всех украинских этнических землях. Он росстроил сечевую формацию в полк Сечевых Стрельцов, который был самой организованной и дисциплинированной частью Армии УНР", - говорится в сообщении.

На аверсе монеты размещены: на фоне калиновой ветви, которая обрамляет монету слева, - малый Государственный Герб Украины (вверху), справа от которого надпись УКРАИНА; по центру, на зеркальном фоне - фалеристический памятник времен освободительной борьбы в виде монограммы из двух букв "С", переплетенных ветвью калины, - награда "Стрелецкая Рада"; справа от которой - слова Е. Коновальца ... БУДЕМ / ИМЕТЬ СИЛУ, / ТОГДА ВЫЙДЕМ / ПОБЕДНО / ИЗ ТЯЖЕЛОГО ВРЕМЕНИ / И ПОЛУЧИМ / ВСЕ, ЧТО НАМ / НАДО. и его факсимиле; внизу: номинал монеты - 2 гривнИ и год чеканки монеты - 2021; логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (слева от награды).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Евгения Коновальца, слева от которого надпись ОУН и стилизованный трезубец с мечом; справа надписи: ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛЕЦ (полукругом), годы жизни 1891 - 1938 (внизу).

Тираж - 35 тыс шт.

Также с 9 июня НБУ вводит в обращение памятную монету "Спадок".

Отмечается, что серебряная монета "Спадок" посвящена раскрытию в художественно-образной манере народного искусства, явлений культуры, науки, быта, которые перешли нам в наследство от предыдущих поколений и представлены древним символом солнца, жизненной силы, эволюции Вселенной и жизни в целом, достоянием выдающейся универсальной ценности материальной и духовной культуры нашего народа и другими символами, закодированными на писанках, вышиванках, в орнаментах.

Номинал памятной монеты - 10 грн, тираж - 4 тыс штук.

На аверсе монеты размещены: вверху малый Государственный Герб Украины (позолоченный), над которым - год чеканки монеты - 2021; внизу полукругом надписи: УКРАИНА и 10 ГРИВЕН; в центре изображено украшенную знаками-символами, оберегами, узорами спираль - многозначный символ эволюции Вселенной, развития, непрерывности, ритма дыхания и самой жизни.

На реверсе монеты в окружении стилизованного растительности, символизирующий живописные пейзажи и украинские пейзажи, изображено казака Мамая (элемент отделки - позолота), который является своеобразным воплощением украинского характера, символом свободолюбия и бессмертие украинского народа. Казак держит стилизованное украинское небо, украинскую культуру, все многовековое наследие народа. Вверху размещена надпись НАСЛЕДСТВО.

Экономическая правда