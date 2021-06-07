МХП за 1 квартал 2021 уплатил 1,204 млрд грн налогов

Підприємства групи одного з найбільших агроіндустріальних холдингів України МХП за 1 квартал 2021 року сплатили до бюджетів всіх рівнів 1,204 млрд гривень.

Так, до державного бюджету було сплачено понад 556 млн грн, місцеві бюджети в регіонах присутності МХП отримали майже 379 млн грн. Також у холдингу повідомили, що було сплачено понад 269 млн грн ЄСВ.

Нагадаємо, загальна сума податків, сплачена МХП до бюджетів всіх рівнів за 2018-2020 роки — склала 11, 489 млрд грн. За минулий 2020 рік МХП сплатив понад 4 млрд грн податків, зборів та ЄСВ.

В МХП впевнені, що ведення прозорого бізнесу впливає на розвиток усієї країни. Компанія чесно сплачує податки та сприяє розвитку громад в регіонах присутності. Також компанія є одним із найбільших роботодавців України.

Довідка:

МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами в Нідерландах, на Балканах, а також дистрибуційним офісом в ОАЕ.

Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м'ясопереробки і тваринництва. Має один із найбільших земельних банків — близько 370 тис. га.

Холдинг володіє успішними впізнаваними брендами "Наша Ряба", Qualiko, Ukrainian Chicken, Sultanah, Assilah, "Секрети Шефа", Kurator, "Легко!", "Бащинський". Якість продукції холдингу відповідає міжнародним стандартам FSSC 22000, ISO 22000 та BRC Food. Продукція МХП представлена на ринках понад 80 країн світу.

У 2020 МХП взяв курс трансформації із сировинної компанії в кулінарну й запустила три нових формати: магазини "М’ясомаркет", стріт-фуд Döner Market та гастростудію "Секрети шефа".

МХП — один з найбільших національних роботодавців, який об'єднує більше 28 тисяч робочих місць на понад 40 підприємствах у 16 регіонах присутності України та близько 4 тисяч співробітників на підприємствах за кордоном.

Агроіндустріальний холдинг МХП — один з національних лідерів у сфері розвитку зеленої енергетики та виробництва енергії з відновлюваних джерел.

15 травня 2008 року МХП став першою українською аграрною компанією, яка залучила іноземний акціонерний капітал у ході IPO на Лондонській фондовій біржі. А із лютого 2015 року акції компанії котируються на Українській фондовій біржі.