Германия: Украина должна остаться транзитером газа и после "Северного потока-2"

В правительстве Германии заявляют, что Украина должна оставаться страной транзита российского газа даже после достройки "Северного потока-2".

Источник: официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, которого цитирует Reuters со ссылкой на немецкие СМИ

Прямая речь: "Для правительства Германии главным остается то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после "Северного потока-2"".

Детали: Германия ожидает, что Россия будет придерживаться существующего межправительственного соглашения, обязывающего ее направлять газ через Украину.

"Мы ожидаем, что это соглашение будет соблюдаться", - сказал Зайберт.

Договор о транзите газа истекает в 2024 году, но может быть продлен.

Что предшествовало: Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен до конца 2021 года.

Украинская правда