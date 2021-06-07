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Германия: Украина должна остаться транзитером газа и после "Северного потока-2"

Понедельник, 7 июня 2021, 09:00
 

В правительстве Германии заявляют, что Украина должна оставаться страной транзита российского газа даже после достройки "Северного потока-2".

Источник: официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, которого цитирует Reuters со ссылкой на немецкие СМИ

Прямая речь: "Для правительства Германии главным остается то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после "Северного потока-2"".

Детали: Германия ожидает, что Россия будет придерживаться существующего межправительственного соглашения, обязывающего ее направлять газ через Украину.

"Мы ожидаем, что это соглашение будет соблюдаться", - сказал Зайберт.

Договор о транзите газа истекает в 2024 году, но может быть продлен.

Что предшествовало: Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен до конца 2021 года.

Президент России Владимир Путин намекнул, что если бы в Украины с РФ были хорошие отношения, то Украина бы покупала дешевый газ и получала бы больше за его транзит.

Предыстория:

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода с России из-за запуска "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский считает, что "Северный поток - 2" может заработать через 2-3 года и тогда Украине не видать контракта на транзит газа, он добавил, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

Россия уверяет, что не планирует отказываться от транзита газа в Европу через Украину.

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

Читайте также: Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"

Украинская правда

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Северный поток Германия транзит

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