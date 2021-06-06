НБУ предоставил трем банкам 800 миллионов рефинансирования
Воскресенье, 6 июня 2021, 17:44
Национальный банк на аукционе в пятницу предоставил трем банкам 800 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 7,5% годовых.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении о результатах проведения тендера по поддержанию ликвидности банков говорится: "04.06.2021 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на 800 млн грн по процентной ставке 7,5% годовых ".
Какие именно банки получили рефинансирование не сообщается.
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