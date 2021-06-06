Наряду с долларом: Сальвадор хочет сделать bitcoin официальным платежным средством
Сальвадор станет первой в мире страной, которая сделает bitcoin законным платежным средством наряду с долларом США.
Об этом сообщает телеканал CNBS.
В видеотрансляции конференции Bitcoin 2021 в Майами президент Наиб Букеле объявил о партнерстве Сальвадора с компанией Digital wallet Strike для создания современной финансовой инфраструктуры страны с использованием технологии биткойн. По словам Букеле, он намерен внести соответствующий законопроект в конгресс уже на следующей неделе.
Джек Маллерс, основатель платежной платформы Lightning Network Strike сказал, что этот шаг поможет раскрыть мощь и потенциал биткойна для повседневного использования и это принесет пользу частным лицам, предприятиям и услугам государственного сектора.
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