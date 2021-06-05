Исследование: в Европе владельцы электрокаров ездят больше, чем владельцы машин с ДВС

В Европе владельцы электромобилей в среднем ежегодно проезжают на 630 км больше, чем владельцы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом говорится в исследовании проведенного по заказу компании Nissan, передает autonews.

В частности, в Европе владельцы электромобилей проезжают ежегодно в среднем 14 300 км, а владельцы машин с ДВС – 13 600 км.

Нужно отметить, что больше всего на своих электрокарах ездят итальянцы(более 15 000 км) и голландцы (более 14 800 км).

"Таким образом, фактор запаса хода электромобилей не влияет на поездки, если инфраструктура хорошо развита", - пишет издание.

Согласно результатов исследование, в Европе сейчас 69% владельцев электрокаров довольны существующей инфраструктурой. При этом 70% владельцев электромобилей заявили, что их дальность оказалась лучше, чем они ожидали.