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МАУ пересмотрит свои планы по восстановлению полетов в Польшу

Суббота, 5 июня 2021, 15:11
 

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщила о пересмотре своих планов по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня 2021. 

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. 

Причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, который наблюдает авиакомпания на данном направлении. 

"МАУ будет внимательно анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в ​​Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", - говорится в сообщении. 

Для билетов с фактически отмененными рейсами возможны такие действия 

  • Изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии к тарифу в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом. 
  • Обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на сайте МАУ. 
  • Возврат средств.

Напоминаем:

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил украинским авиакомпаниям полеты над белорусской территорией.

Это связано с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и задержанием ее пассажиров. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Также Саммит Европейского Союза поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

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Экономическая правда
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