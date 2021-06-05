МАУ пересмотрит свои планы по восстановлению полетов в Польшу

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщила о пересмотре своих планов по восстановлению полетов в Польшу с 18 июня 2021.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, который наблюдает авиакомпания на данном направлении.

"МАУ будет внимательно анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в ​​Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", - говорится в сообщении.

Для билетов с фактически отмененными рейсами возможны такие действия

Изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии к тарифу в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом.

Обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на сайте МАУ.

Возврат средств.

Напоминаем:

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил украинским авиакомпаниям полеты над белорусской территорией.

Это связано с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и задержанием ее пассажиров. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Также Саммит Европейского Союза поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.