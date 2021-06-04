Киберполиция предупреждает об атаке на госучреждения и бизнес

Киберполиция Украины предупреждает о распространении злоумышленниками вредоносного программного обеспечения, которое устанавливает на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ и отправляет документы на подконтрольные им серверы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Хакеры присылают на электронные почтовые ящики письма якобы от имени государственных учреждений.

В частности, в письмах имеется текст вроде "вы не заплатили налоги. Детали в файле…", "на вас заведено уголовное дело. Детали в приложении…".

"Инфицирование техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма. Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников", – говорится в сообщении.

Так, известно о фактах распространения таких писем с использованием якобы электронного почтового ящика Управления патрульной полиции Киева — kyiv2@patrol.police.gov.ua.

Экономическая правда