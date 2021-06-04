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Великобритания и ЕС начали расследовать возможные злоупотребления Facebook на рынке

Пятница, 4 июня 2021, 16:28
 

Антимонопольные органы Великобритании и Евросоюза начали в один день расследование монопольного положения Facebook на рынке, в частности касательно злоупотреблений собранными у пользователей данными.

Об этом сообщает CNBC.

Британское агентство по конкуренции и рынкам заявило, что расследует деятельность компании по злоупотреблению доминирующим положением на рынке социальных сетей и рекламы.

Так, Facebook собирала данные пользователей, полученные от рекламных кампаний и опции Facebook Login (возможность для входа в аккаунт с разных платформ). Эти данные могли быть использованы компанией в пользу собственной платформы для продажи Facebook Marketplace, а также онлайн-знакомств Facebook Dating.

В ЕС расследования также касаются рекламы, сообщили в Еврокомиссии. Компания могла собирать данные с рекламодателей в соцсети и использовать их для конкуренции с ними же на рынке рекламных объявлений.

Кроме того, в ЕС рассмотрят связь между соцсетью и маркетплейсом компании, чтобы установить, не нарушает ли она законодательство ЕС о конкуренции.

Экономическая правда

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Facebook конкуренция

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