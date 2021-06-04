Пока только в 2 странах: Twitter запустил платную подписку

Twitter в четверг объявил о запуске платной подписки Twitter Blue, которая предоставляет пользователям эксклюзивные функции.

Об этом сообщает CNBC.

"Это первая попытка компании создать бизнес-модель подписки и может разнообразить потоки дохода Twitter. Согласно отчету о доходах за первый квартал, реклама составляет более 86% выручки", - пишет издание.

Отмечается, что платная подписка пока доступна для пользователей в Канаде и Австралии за 3,49 и 4,49 долларов в месяц соответственно.

При этом, компания не сообщает, когда Twitter Blue станет доступным для пользователей в США.

Пользователи Twitter Blue получат функцию отмены твита, которая позволяет установить таймер до 30 секунд, чтобы удалить твит, если его нужно исправить.

Также у пользователей платной подписки появится папка с закладками, где они смогут упорядочить сохраненные твиты. Им также будет доступен спецрежим чтения для длинных тредов и возможность выбора цветовой темы программы.

Экономическая правда