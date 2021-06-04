Изменение климата создает риски для стабильности финансовой системы – МВФ
Изменение климата создает серьезные риски для стабильности финансовой системы.
Об этом в комментарии CNN Business заявил директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан.
По его словам, климатический кризис развивается медленно, но он может привести к катастрофе.
"Климатический кризис - это экзистенциальный кризис", - сказал топ-менеджер МВФ.
Он, в частности, назвал примеры Багамских островов, Филиппин и других стран, чьи экономики в последние годы сильно пострадали из-за тайфунов и ураганов
"Есть много стран, где климатическая катастрофа катастрофическая для финансовой системы", - подчеркнул Адриан.
"Эти комментарии повторяют предупреждение, сделанное в сентябре прошлого года в федеральном докладе, в котором признано, что "изменение климата представляет большой риск для стабильности финансовой системы США и ее способности поддерживать американскую экономику".
В отчете, опубликованном климатическим подкомитетом Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, регуляторов призвали "более срочно и решительно" работать над решением надвигающегося экономического ущерба от изменения климата", - пишет CNN Business.
Экономическая правда
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