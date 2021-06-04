"Укравтодор" заявляет о сокращении убыточности благодаря "Большому строительству"

Компании "Укравтодора" в 2020 году сократили убытки в более чем 16 раз - в ведомстве заявили, что одним из ключевых факторов увеличения прибыльности стала реализация программы "Большое строительство".

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

В сферу управления "Укравтодора" принадлежат 23 субъекта хозяйствования государственного сектора экономики:

11 экономически активных государственных предприятий;

11 государственных предприятий, которые не работают и находятся в стадии ликвидации, реорганизации или деятельность которых приостановлена;

АО "ГАК" Автомобильные дороги Украины ", 100% акций которого принадлежит государству, функции по управлению корпоративными правами которой осуществляет Укравтодор. В состав АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" входит 31 дочернее предприятие.

"Одним из ключевых факторов, который помог увеличить доходность государственных предприятий "с орбиты" Укравтодора стала реализация президентской программы Большое строительство.

11 экономически активных предприятий получили чистую прибыль 13,5 млн грн. Лидером среди которых стало ГП "ГосдорНИИ" с прибылью 9,4 млн", - говорится в сообщении.

В то же время АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" завершил год с убытками в размере 130 млн грн. В 2019 году ущерб составил 443,2 млн грн, а в 2018 - 314,7 млн грн.

"Поэтому по результатам 12 месяцев прошлого года суммарно 23 субъекта хозяйствования получили убыток в размере 116,5 млн грн. В 2019 году эта сумма была в 16,3 раза больше - то есть 1,6 млрд грн", - добавили в ведомстве.

Напомним:

По результатам 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 116,5 млн грн.

Экономическая правда