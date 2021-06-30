Комитет поддержал законопроект по "деолигархизации"
Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Верховной Раде принять президентский законопроект №5599 об ограничении влияния олигархов.
Об этом известно из трансляции заседания комитета 30 июня.
Комитет рекомендовал Раде включить данный законопроект в повестку дня и поддержать его за основу в первом чтении.
Законопроект рассмотрят в зале парламента 1 июля на внеочередном заседании.
Напоминаем:
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 1 июля внеочередного заседания парламента по требованию президента Владимира Зеленского, где будут рассматривать ряд законопроектов, в частности, об олигархах, коренных народах, "Большой стройке".
Уже 30 июня комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может начать рассмотрение президентского законопроекта об олигархах.
Парламентская фракция "Слуга народа" хотела бы принять законопроект об олигархах до конца сессии: в первом и втором чтениях.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, включая другие законы. Для их разработки президент дал две недели.
Экономическая правда
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