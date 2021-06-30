Житомирский аэропорт будет принимать международные рейсы

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Кабмин на заседании 30 июня принял распоряжение об открытии пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир", что позволит принимать международные рейсы.

Об этом говорится в проектах распоряжения правительства.

"Открыть международный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" для грузового и пассажирского воздушного сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным режимом работы", - говорится в документе.

Это будет способствовать обеспечению потребностей населения, реализации туристического потенциала и привлечению инвестиций, говорят в правительстве.

По результатам проверки было установлено, что аэропорт, который является "дочкой" ООО "Акорд" является дееспособным предприятием, может обеспечивать взлет, посадку, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.

Экономическая правда