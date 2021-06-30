Рада упростила присоединение к газовым сетям

фото: Оператор ГТС

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4578-1 об упрощении присоединения к газотранспортной или газораспределительной системы.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Закон предлагает отменить обязательное разделение присоединений на стандартное и нестандартное, упростить присоединение и доступ к сетям, уменьшить количество оснований для отказа в присоединении.

Законом нормирует сроки выполнения мероприятий по присоединению.

Также изменят подходы к определению платы за присоединение, которая будет устанавливаться, исходя из мощности и расстояния от местонахождения объекта.

Кроме этого, закон предусматривает меры по защите заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.

Законопроект в первом чтении Рада приняла 20 мая.

Экономическая правда