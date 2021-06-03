В Минэнерго обыски – разоблачены злоупотребления на 1,5 миллиарда в 2017 году

Государственное бюро расследований с июня проводит обыски в Минэнерго, Нацкомиссии по тарифам и домах экс-чиновников - разоблачены злоупотребления на 1,5 млрд грн в 2017 году путем сговора с облгазами.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Речь идет о схеме бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности газораспределительных систем в пользование частным операторам.

Так, согласно правительственного постановления от 21 февраля 2017 года предполагается ежегодная оплата за эксплуатацию госимущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости.

Однако в 2017 году должностные лица тогда еще Минэнергоугля в сговоре с "обл-, горгазами" заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом.

За три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,49 млрд гривен. Сейчас обыски проходят в Минэнерго, Национальной комиссии по энергетике (НКРЭКУ), 37 операторов газораспределительных систем и по месту жительства бывших высокопоставленных министерства.

Экономическая правда