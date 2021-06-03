Данилов прокомментировал законопроект об олигархах, предлагает шагнуть дальше
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов указывает, что внесенный президентом законопроект о статусе олигарха является важным шагом на пути деолигархизации, но этот процесс требует дополнительных законодательных рычагов.
Источник: Данилов в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Внесенный главой государства законопроект - первый и поэтому самый важный шаг на пути к реализации задачи по полному демонтажу олигархической системы.
Этот шаг - беспрецедентный в истории Украины, и, без преувеличения, решающий для ее современности и будущего. Но поскольку коррупционная олигархическая система последовательно и системно строилась в течение трех десятилетий, ее невозможно сломать сразу, и поэтому необходим комплексный подход".
Детали: Данилов отмечает, что наряду с законопроектом, внесенным Зеленским, стоит вопрос о создании дополнительных законодательных рычагов, которые позволят эффективно ликвидировать политико-экономическое влияние олигархов.
Речь, по словам секретаря СНБО, идет о необходимости урегулирования на законодательном уровне вопросов:
- лоббизма,
- усовершенствования регулирования трансфертного ценообразования,
- усиления безопасности внешних и внутренних инвестиций как составляющей национальной экономической безопасности,
- внедрения эффективных антитрастовых мер противодействия деятельности олигархических монополий,
- защиты инвестиций путем внедрения эффективных инструментов независимого судебного контроля.
По мнению Данилова, сформированна ятаким образом законодательная база позволит защитить отечественную экономику и станет основой защиты национальных интересов.
Что предшествовало: На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта президента Зеленского об олигархах. Он в частности предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.
Предыстория:
15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
Позже Зеленский заявил, что закон об олигархах будет содержать норму о запрете тайных встреч олигархов с представителями государства.
2 июня Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект этого закона.
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