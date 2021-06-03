Рада приняла за основу законопроект о спецстатусе Госкосмоса

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5017, который предусматривает определить статус Госкосмоса как центрального органа исполнительной власти со спецстатусом.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

"Законопроект направлен на приведение закона "О космической деятельности" в соответствие с требованиями национального и международного законодательства в сфере космической деятельности, четкое разграничение полномочий между органами государственной власти в сфере космической деятельности, а именно: Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерством обороны, Государственным космическим агентством", - говорится в сообщении.

В документе прописаны полномочия агентства:

государственный надзор (контроль) за соблюдением субъектами космической деятельности Украины частной формы собственности законодательства о космической деятельности;

создание и эксплуатация наземного и космического сегментов спутниковых систем связи, вещания и дистанционного зондирования Земли, контроля и анализа космической обстановки, координатно-временного и навигационного обеспечения;

эксплуатация, поддержка и совершенствование объектов космической деятельности;

разработка и функционирования Системы сертификации космической техники.

Госкосмос предлагают оставить в структуре Кабмина под курированием профильного вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Экономическая правда