У Зеленского готовят комплекс законопроектов о деолигархизации

В Офисе президента сообщают, что власти работают над комплексом законопроектов, которые будут защищать общество "от деструктивного влияния олигархов".

Источник: советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Законопроект уже внесён в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским. Когда он будет принят, нормы закона обеспечат защиту общества от деструктивного влияния олигархов…

Но следует понимать, что это не единственный законопроект, который будет способствовать превращению олигархов в обычных крупных бизнесменов. Этот законопроект, когда его поддержат депутаты, будет работать в комплексе с другими уже существующими законодательными актами и теми, которые ещё разрабатываются. Украина должна получить усиленные антимонопольные правила и правила цивилизованного лоббизма. То, что уже есть и действует во всех развитых демократических государствах.

Президент уже говорил, что не хочет поставить в тупик крупный бизнес. У всех соответствующих субъектов будет время для того, чтобы перейти в систему цивилизованных правил. Но если какие-то олигархические структуры будут противодействовать, они получат немедленный ответ от государства".

Предыстория:

15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

Позже Зеленский заявил, что закон об олигархах будет содержать норму о запрете тайных встреч олигархов с представителями государства.

Украинская правда