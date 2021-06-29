Минэнерго попробует вывести из кризиса шахту "Краснолиманская"

Министерство энергетики начало процесс выведения из кризисной ситуации государственного предприятия "Угольная компания "Краснолиманская" и уже разрабатывает программу развития сроком на 5 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго на странице в Facebook.

В министерстве подчеркнули, что с 1 июля на шахту "Краснолиманская" будет возвращена господдержка. Также разрабатывается программа развития на 5 лет, чтобы обеспечить разработку государственных запасов угля.

"Шахта "Краснолиманская" является перспективной и должна разрабатывать государственные запасы угля", - сообщил заместитель министра энергетики Алексей Кураков.

Отмечается, что причиной кризисной ситуации стало то, что государственное предприятие направило всю свою финансово-экономическую деятельность на обеспечение деятельности частной компании ООО "Краснолиманское".

Даже заработная плата на государственном предприятии, как говорят в министерстве, не выплачивалась, а вместо этого средства переводились в частное общество. В результате образовалась задолженность - только по состоянию на 1 мая 2021 года перед работниками ГП она составляла более 100 млн грн.

"Руководство Минэнерго принципиально отстаивает государственные интересы и поддерживает позиции первоочередного развития перспективных государственных предприятий. Категорически выступает против любых "схем". Поэтому частное предприятие ООО "Краснолиманская" решило прибегнуть к публичным протестам как последнему рычагу влияния", – говорится в сообщении министерства.

"По неофициальным сообщениям, планируется выезд инициативной группы работников ООО "Краснолиманская" 30.06.2021 в Киев с целью пикетирования Офиса Президента и Кабинета Министров", - сообщили в министерстве.

Отметим, что ООО "Краснолиманская" находится в сфере влияния бизнесмена Виталия Кропачева.

Напоминаем:

ГП "Угольная компания "Краснолиманская", что в Донецкой области, в настоящее время находится в кризисной ситуации.

Кроме задолженности по заработной плате, есть также проблемы с добычей полезных ископаемых.

Предприятию принадлежат только наземные комплексы, а все угольные запасы и производство находится в собственности ООО "Краснолиманская".

Поэтому государственная шахта вынуждена вести добычу на частных пластах.

Экономическая правда