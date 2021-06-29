Фонд госимущества запустил сервис автоматической оценки недвижимости

Фонд госимущества ввел в эксплуатацию единую базу данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости, сервисом услуги электронного определения оценочной стоимости и автоматического формирования соответствующих электронных справок (evaluation.spfu.gov.ua).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В Фонде напоминают, что для расчета дохода налогоплательщика - физического лица от продажи или обмена недвижимого имущества, и дохода, полученного в результате принятия в наследство или подарок имущества, необходимо определить оценочную стоимость объекта недвижимости или рыночную стоимость объекта недвижимости.

"Для определения оценочной стоимости объекта недвижимости Единой базой данных отчетов об оценке (https://evaluation.spfu.gov.ua) формируется электронная справка о его оценочной стоимости (е-справка), которая действует в течение 30 календарных дней со дня ее формирования Единой базой данных отчетов об оценке", - пояснили в ведомстве.

Если лицо не соглашается с результатами автоматического определения оценочной стоимости объекта недвижимости, оно имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщику) с целью определения рыночной стоимости такого объекта.

"Субъектом оценочной деятельности (оценщиком) составляется отчет об оценке имущества, который зарегистрируется в Единой базе. Зарегистрированный отчет об оценке имущества действует в течение 6 месяцев с даты оценки", - добавили в Фонде.

Доступ к Единой базы данных отчетов об оценке осуществляется с помощью личной электронной подписи или через ID.GOV.UA.

Для использования базы все субъекты оценочной деятельности должны зарегистрироваться в ней по электронной печати и зарегистрировать своих оценщиков. Нотариусы также должны зарегистрироваться для формирования выписок из базы.

Экономическая правда