С 2014 года жители ОРДЛО не получили 900 миллиардов гривен пенсий – министр

Жители неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей с 2014 года не получили по меньшей мере 900 млрд грн пенсий.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 по октябрь 2020-го составляет почти 900 млрд грн ... Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии. Но мы не знаем, живые ли эти люди, где они, кто они. Вот это то, что я говорила, что было до войны 1278 тысяч пенсионеров в Донецкой и в Луганской областях.

Но мы знаем и другую цифру, потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей также за период с августа 2014 по май 2021 года. Это 141 миллиард гривен. Это потери государства. И человеческие, и экономические", - рассказала Лазебная.

В то же время в ответ на вопрос о категории людей, которые ранее получали пенсию, а теперь перестали, потому что не могут доехать, министр ответила, что такого количества нет.

Напомним:

Пенсионный фонд Украины напомнил календарь перерасчетов пенсий в 2021 году - в частности, 1 июля 2021 года вырастет минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж в связи с ростом прожиточного минимума.

Ранее Лазебная сообщала, что Украина постоянно выплачивает пенсии 660 тысячам пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.