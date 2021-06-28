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Amazon купила приложение для обмена зашифрованными сообщениями Wickr

Понедельник, 28 июня 2021, 16:30
 

Компания Amazon купила платформу для обмена зашифрованными сообщениями Wickr, ссылаясь на спрос на более безопасный обмен сообщениями в эпоху работы дома.

Об этом сообщает Financial Times.

"Wickr предлагает сквозные зашифрованные сообщения, голосовые и видеозвонки, общий доступ к файлам. Amazon Web Services не раскрывает сумму сделки", - говорится в сообщении.

В Amazon заявили, что потребность в безопасных коммуникациях увеличивается, учитывая переход к "гибридным" условиям работы из-за пандемии COVID-19.

Wickr - мессенджер с технологией зашифрованной связи со сквозным шифрованием, подобный WhatsApp и Signal, используется как государственными компаниями, так и корпоративными.

"На сегодня заказчики государственного сектора используют Wickr для различных задач, от безопасного общения с офисными работниками до предоставления зашифрованных коммуникаций", - заявил вице-президент и директор по информационной безопасности Amazon Стивен Шмидт.

Экономическая правда

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