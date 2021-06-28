Panasonic продал свою долю акций Tesla за 3,6 миллиарда долларов

Японский конгломерат Panasonic продал всю свою долю в компании Tesla примерно за 3,6 млрд долларов - Panasonic заявил, что продажа акций не повлияет на партнерство компаний.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что Panasonic купила 1,4 млн акций Tesla за 21,15 долл каждая в 2010 году примерно за 30 млн долл.

По состоянию на март прошлого года конгломерат владел акциями на сумму 80,9 млрд иен.

За 12 месяцев акции Tesla выросли более чем в 6 раз. Сейчас одна акция Tesla стоит почти 680 долл.

Сообщается, что Panasonic продала акции, чтобы профинансировать приобретение американского разработчика программного обеспечения Blue Yonder, который специализируется на логистике, за 7,1 млрд долл.

Как отмечает FT, еще одной причиной продажи акций является то, что Panasonic хочет уменьшить свою зависимость от Tesla и поставлять аккумуляторы другим производителям автомобилей.

В марте президент Panasonic Казухиро Цуга рассказывал Financial Times, что партнерство группы по Tesla переходит в "другую фазу".

"В какой-то момент нам нужно закончить наш одноногий подход, полагаясь исключительно на Tesla", - сказал тогда он.

Экономическая правда