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Укр / Рус

Предприниматели смогут подключиться к госсистеме обмена информацией

Воскресенье, 27 июня 2021, 15:26
 

Кабинет Министров принял решение, которое позволит бизнеса подключиться к государственной системе обмена данными "Трембита". 

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. 

"Правительство приняло решение, которое позволит предпринимателям взаимодействовать с государственными ресурсами и получать необходимую информацию из реестров за считанные минуты, без лишних бумажных справок", - написал премьер. 

Он отметил, что это решение позволит сделать взаимодействие между бизнесом и органами госвласти более прозрачной. 

 "Это еще один шаг к переходу Украины в режим "paperless", который упростит бизнесу доступ к данным и повысит прозрачность во взаимодействии с органами государственной власти", - подчеркнул премьер.

Напоминаем:

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

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Экономическая правда
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