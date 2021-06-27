Предприниматели смогут подключиться к госсистеме обмена информацией

Кабинет Министров принял решение, которое позволит бизнеса подключиться к государственной системе обмена данными "Трембита".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство приняло решение, которое позволит предпринимателям взаимодействовать с государственными ресурсами и получать необходимую информацию из реестров за считанные минуты, без лишних бумажных справок", - написал премьер.

Он отметил, что это решение позволит сделать взаимодействие между бизнесом и органами госвласти более прозрачной.

"Это еще один шаг к переходу Украины в режим "paperless", который упростит бизнесу доступ к данным и повысит прозрачность во взаимодействии с органами государственной власти", - подчеркнул премьер.

Напоминаем:

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.