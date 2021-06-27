Цены на уголь наибольшие за 10 лет — WSJ

Цены на энергетический уголь выросли до максимального уровня за последние 10 лет.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В издании отмечают, что это происходит на фоне того, что правительства государств по всему миру обещают сокращать объемы выбросов CO2.

В WSJ объяснили такой рост цен увеличением спроса на энергетический уголь (который используют для выработки электроэнергии на ТЭС - ЭП), из -за дефицита природного газа, роста потребления электроэнергии, а также неблагоприятные погодные условия в Китае. Также закрытием угольной шахты в Колумбии, наводнения в Индонезии и Австралии, а также сокращение поставок в Китай.

За последний год цены на энергетический уголь выросли более чем вдвое. Уголь с поставкой в страны Северо-Западной Европы ранее в этом месяце подорожал до максимума с ноября 2011 года, а с начала года прибавил 64%.

Стоимость угля, поставляемого из австралийского Ньюкасла, основная часть которого идет в Азию, в этом месяце поднималась выше 121 долл за тонну, максимума более чем за десять лет. С начала года цена увеличились на 56%, свидетельствуют данные Argus Media.

Издание пишет, что цены на энергетический уголь в Европе растут, несмотря на то, что стоимость квот на выбросы CO2 также повышается — в этом году квоты в Евросоюзе подорожали на 69%, превысив 50 евро за тонну.

"В теории повышение стоимости квот должно ограничивать спрос на уголь, использование которого приводит к более высоким выбросам, чем использование газа. Однако, поскольку цены на газ также растут, его использование становится менее выгодным для потребителей, и они вновь обращаются к углю", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Цены на сырье стремительно растут с начала года, и эта тенденция, как ожидается, продолжится по мере оживления мировой экономики.

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