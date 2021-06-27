Харьковский аэропорт стал вторым среди региональных аэропортов по пассажиропотоку

В мае 2021 года Международный аэропорт "Харьков" обслужил 95,9 тысячи пассажиров, что позволило занять по показателю пассажиропотока третью позицию среди аэропортов Украины и вторую — среди региональных аэропортов.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Согласно отчёту Госавиаслужбы, услугами всех аэропортов Украины в мае воспользовались 1,16 миллиона человек. Самый большой трафик показал столичный аэропорт "Борисполь" — с 707 тысячами пассажиров. На первом месте среди регионов с показателем в 115,3 тысячи Львов. Такми образом Харьковский аэропорт поднялся на вторую строчку среди региональных аэропортов, хотя в предшествующие месяцы шёл в рейтинге регионов третьим.

В мае из аэропорта "Харьков"" совершено только на восемь вылетов меньше, чем за аналогичный допандемический период — в мае 2019 года. Увеличению пассажиропотока способствовало, в частности, появление новых рейсов, говорится в сообщении.